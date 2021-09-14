Osmaniye Belediyesi’ne ait iş yerleri kiraya veriliyor
Osmaniye Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 18 adet iş yerini 3 yıllığına kiraya vermek amacıyla ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Otogarda Bulunan 105 No’lu işyeri, Otogarda bulunan 139 (48) No’lu işyeri, Otogarda bulunan 101 (49) No’lu işyeri, Otogarda bulunan 138 Nolu işyeri, Otogarda bulunan 103 Nolu işyeri Kömürcüler Sitesinde bulunan 5,12,18,25,36 ve 44 No’lu Parsel, Kumcular Sitesinde bulunan 19 ve 25 No’lu parseller Belediye Pasajı içerisinde bulunan 43/5 Nolu işyeri, Belediye Pasajı içerisinde bulunan 43/4 No’lu işyeri, Belediye Pasajı içerisinde bulunan 43-Z/01 No’lu işyeri Belediye Pasajı içerisinde bulunan 45 ada 12 parselde bulunan No’lu işyeri, Yunus Emre Mahallesi 403 ada 89 Nolu parselde bulunan Mezhaba Tesisi 3 yıllık muhammen bedel ve geçici teminat tutarı ve ihale saati belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık İhale Usulüyle 30.09.2021 Perşembe günü saat 14:00’te Osmaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ihale yoluyla 3 yıllığına kiraya verilecek.
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