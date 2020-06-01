Osmangazi’den ABD’ye kültür köprüsü

Bursa’nın en önemli timsâllerinden olan Karagöz gölge oyunu, Osmangazi Belediyesi tarafından ABD’de tanıtıldı. ABD’de yaşayan Müslüman çocuklara Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Osmangazi Belediyesi’nin Karagöz-Hacivat gölge oyunu ve yapboz setleri dağıtıldı.

Koronavirüs salgınına karşı işbirliği halinde çalışmalar yürüten Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), ABD’deki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Ramazan Ayı boyunca ABD’deki Müslüman toplulukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar kapsamında iftar ve sahur için gıda kolileri dağıtıldı. Turkish American Arts Society of New York Derneği (TAASNY) de ramazan ayında salgından dolayı evde vakit geçiren çocuklara Karagöz-Hacivat oyun setleri dağıttı. Osmangazi Belediyesi’nin gönderdiği Türkçe ve İngilizce hazırlanan Karagöz-Hacivat gölge oyunlarının yanı sıra Bursa’nın fethinin anlatıldığı yapboz oyunları yardım kolileri ile birlikte hediye edildi.

TASC Başkanı Dr. Halil Mutlu ve TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, ABD’deki Müslüman topluluklara yönelik yaptıkları yardım çalışmalarına anlamlı bir hediye ile destek verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.