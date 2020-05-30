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Aktüel

Osmangazi’de sosyal destek çalışmaları

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunarak yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:48:01 -
Osmangazi’de sosyal destek çalışmaları

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunarak yüzleri güldürmeye devam ediyor.


Salgın nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Osmangazi’de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. Resmi kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüten Osmangazi Belediyesi ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük erzak, ekmek ve çorba dağıtımı yapıyor. Ekipler, ayrıca evden çıkamayan vatandaşlara da alışveriş konusunda da yardımcı olarak, hayatlarını kolaylaştırıyor.


1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi’nin 136 mahallesini kapı kapı gezen belediye ekipleri, 25-28 Mayıs tarihleri arasında 740 erzak, 480 çorba, 7 bin 677 ekmek dağıtımı ve 20 alışveriş yardımı yaptı. Bir haftalık sürede Osmangazi genelinde toplam 8 bin 917 sosyal destek sağlayan belediye ekipleri, vatandaşların salgın sürecini mağduriyet yaşamadan geçirmesine yardımcı oluyor.


Osmangazi’de yaşayan vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek için her alanda mücadele ettiklerine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu salgından dayanışma içinde, tedbirlere uyarak kurtuluyoruz. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Yaptığımız çalışmaların karşılığını, inşallah çok yakın bir zamanda alacağız ve bu salgını tamamen yeneceğiz” dedi.

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