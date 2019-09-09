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Osmangazi’de siyah incirler yarıştı

Dünyanın en kaliteli inciri olan ‘Bursa siyahı’, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği Siyah İncir Festivali ile görücüye çıktı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:26
Osmangazi’de siyah incirler yarıştı

Dünyanın en kaliteli inciri olan ‘Bursa siyahı’, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği Siyah İncir Festivali ile görücüye çıktı.


Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Siyah İncir Festivali’nde ilçede yetişen siyah incirler yarıştı. Ovaakça Mesire Alanı’nda vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu. Mehter konseri ve yağlı güreşlerle büyük bir coşkunun yaşandığı festivalde, Osmangazi’nin Avdancık, Ahmetbey, Aksungur, Alaşar, Çağlayan, Gündoğdu, Karabalçık, Ovaakça, Seçköy ve Selçukgazi mahallelerinden getirilen siyah incirler, jüri tarafından meyve dış görüntüsü, kabuk rengi, tadı ve içinin güzelliği gibi 10 farklı kategoride değerlendirildi.


Bu yıl toplam 41 üreticinin katıldığı en güzel siyah incir yarışmasında birinciliği Avdancık’tan Ahmet Gökdeniz kazandı. Aksungur’dan Sinan Kaya’nın ürünleri ikinci olurken, Avdancık’tan Ali İbrahim Karatekin’in ürünleri ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilerin ödüllerini AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve belediye meclis üyeleri verdi.


Ayrıca 8 farklı kategoride yapılan yağlı güreş müsabakalarında dereceye giren pehlivanlara da gün sonunda kupa ve madalyaları Başkan Dündar ve davetli protokol tarafından verildi. Büyük heyecanın yaşandığı yağlı güreşlerde başpehlivanlığı finalde Murat Aydoğdu’yu yenen Ali Rıza Kaya kazandı.


Ovaakça Siyah İncir Festivali’nin bu yıl 19’uncusunu gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kültürümüz ve değerlerimiz biz sahip çıktığımız takdirde ileriye doğru güçlenerek devam eder. Bu festival de ürünlerimizin vitrini olarak görücüye çıktığı yer. Osmangazi’de üretilen bu ürünler, yurt içi ve yurt dışı dünyanın dört bir yanına gidiyor. Bizler de belediye olarak bu işin tanıtımını yaparak sizlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Osmangazi’nin tüm köylerinde incir üretiliyor. Bursa Siyahı olarak bilinen bu incirimizin en kalitelisi Osmangazi’de üretiliyor. Bu ürünün orijinali bizde. Bunu sahiplenmemiz lazım. Doğru şekilde orijinal haliyle pazarlamamız lazım. Biz her konuda üreticimizin yanındayız. Bu festivalimizi, bu ürünümüzü sahiplenelim. Alın teriniz berekete dönüşsün inşallah” dedi.


Festival alanını dolduran vatandaşlar, konuk sanatçı Esra İçöz’ün şarkılarıyla eğlendi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:26
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