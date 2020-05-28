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Aktüel

Osmangazi’de cuma namazı hazırlıkları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan camiler yarın yeniden ibadete açılmaya hazırlanırken, Osmangazi Belediyesi de cuma namazının kılınacağı camilerin yanı sıra belirlenen parklar ve pazar alanlarını dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:09:21 -
Osmangazi’de cuma namazı hazırlıkları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan camiler yarın yeniden ibadete açılmaya hazırlanırken, Osmangazi Belediyesi de cuma namazının kılınacağı camilerin yanı sıra belirlenen parklar ve pazar alanlarını dezenfekte etti.


Osmangazi ilçesinde müftülük tarafından açıklanan camilerin yanı sıra bazı kapalı pazar alanları ve parklar olmak üzere toplam 130 noktada cuma namazı kılınabilecek. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen cami ve alanları büyük bir titizlikle temizledi. Ekipler, cuma namazı kılınacak cami avluları, park ve pazar alanlarını genel temizliğin yanı sıra dezenfeksiyon çalışmasıyla namaz kılmaya uygun hale getirdi.

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