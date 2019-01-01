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Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri belli oldu

Osmangazi Köprüsü’nde, 2019 yılı otomobil geçiş ücretleri belirlendi. Geçtiğimiz sene 71,75 TL olan geçiş ücreti, yeni yılda 103,05 TL oldu.

01 Ocak 2019 Salı 17:06
Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri belli oldu

Osmangazi Köprüsü’nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılının ilk sabahı 103,05 TL'ye çıktı. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL’ye yükseltildi.

İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı.

Zam yapıldı

Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, bu sabah itibari 103.05 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol ücretlerine de zam yapıldı. Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TL’ye, daha önce 7,40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15,65 TL’ye yükseltildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:06
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti
  4. Osmangazi köprüsü'nde geçiş ne kadar
  5. Osmangazi köprüsü ne kadar

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