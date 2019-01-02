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Osmangazi Köprüsü'nde fahiş oranlarda zam!

Osmangazi Köprüsü ve bağlantı otoyol geçiş ücretlerine fahiş oranlardayapılan zam ile 71,75 TL olan köprü otomobil geçiş ücreti 103 TL’ye çıkarıldı. Bu aşırı zammın, sürücüleri İDO’ya yönlendireceği belirtiliyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 07:19
Osmangazi Köprüsü'nde fahiş oranlarda zam!

Osmangazi Köprüsü’nün 2019 geçiş ücretlerine fahiş oranda zam yapıldı. Osmangazi Köprüsü’nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, dün sabah itibariyle 103,05 TL’ye çıktı. Duyurulan yeni rakam, otomobil geçiş ücretinin yüzde 43,62 arttığını gösteriyor. Bu artış oranı, spekülatif saldırı sonucu 2018’de TL karşısında yüzde 39,5 değer kazanan dolarındaki artışı bile sollaması dikkat çekti.

Osmangazi Köprüsü’nün devamı niteliğindeki Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL’ye yükseltildi. Gebze- Orhangazi arası otoyolun geçiş ücreti yüzde 109 artarken, Altınova-Orhangazi arası geçiş ücreti ise yüzde 111,48 oranında yükseltilmesi dikkat çekti. Otoyol geçiş ücretlerine konulan zam oranları doların geçen yılki değer kazancının yaklaşık üç katı oldu.

Bu rakamlar sürücüleri ido’ya yönlendirir

Yap- İşlet-Devret modeliyle inşa edildiği için Otoyol AŞ tarafından işletilen Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücretlerine yapılan fahiş zammının sürücüleri; İDO’ya yönlendirdiği ifade ediliyor. İDO Topçular-Eskihisar arası arabalı vapur ücreti ise 1.sınıf araçlar yani otomobillerde tek yön 55 TL’ye sağlıyor. Bu durumda Osmangazi Küprüsü’nün geçişi İDO geçişinin iki katını aşıyor. (Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 07:19
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Osmangazi Köprüsü
  4. zam

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