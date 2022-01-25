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Yaşam Osmangazi Köprüsü kapalı mı?
Yaşam

Osmangazi Köprüsü kapalı mı?

Yoğun kar yağışı sebebiyle yurt genelinde pek çok yol kapalı durumda. Trafiğe çıkacak olanlar ise hangi yolların kapalı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Osmangazi Köprüsü açık mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 10:27:00 -
Osmangazi Köprüsü kapalı mı?

Yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple yola çıkacak olanlar ise hangi yolların kapalı olduğunu araştırıyor.

Osmangazi Köprüsü kapalı mı?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine sadece kış lastiği olan binek araçların geçişine izin verileceği bildirildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Bölgemizde ve İstanbul'da devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine gidişler sadece kış lastiği olan binek araçlara açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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