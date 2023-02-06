Osmangazi Belediyesi’ne memur ve zabıta memuru alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13.03.2023 - 17.03.2023 gününe kadar (mesai saatleri arasında) Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/ BURSA binası içinde kurulacak olan başvuru noktasına müracaatlarını yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] internet adresine,

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Osmangazi Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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