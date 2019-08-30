Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı.

Sabah saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Jandarma Astsubay Üstçavuş Bekir Abay, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Abay, “30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, ana vatan topraklarından kesin olarak atarak ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kapılmıştır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu’da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Anadolu halkı tek bir yumruk olarak dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla verdiği Kurtuluş Savaşı’nda en son Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni kazanarak zafere ulaşmıştır. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlayan muharebede elde edilen büyük zafer Türk’ün bağrına dayanan hançerin ulusça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilmesinin destanıdır. Başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi, günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Şanlı zaferin 97’inci yıl dönümü Türk milletine kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Törene Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, İl Genel Meclis üyeleri, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum örgütleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Program daha sonra Kaymakam Naif Yavuz’un makamında tebrikleri kabulüyle sona erdi.