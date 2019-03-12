Osmaneli Kaymakamlığı ilçenin tanıtımına katkı için posta pulu bastırdı

Osmaneli Kaymakamlığı, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırıldığını bildirdi.

Osmaneli Kaymakamlığı, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırıldığını bildirdi.

Osmaneli Kaymakamlığı ile PTT Bilecik Başmüdürlüğü işbirliğinde posta gönderilerinde kullanılmak üzere özel posta pulu bastırıldı.

Bilecik PTT Başmüdürlüğü iş birliği kapsamında düzenlenerek oluşturulan ve üzerinde Osmaneli logosu, tarihi konakların, Osmaneli’den genel görünüm ve sanayi bölgesinden görünüm olan resimlerinin bulunduğu posta pulları, Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ile İşletme Müdürü Abdülaziz Çivik tarafından İlçe Kaymakamı Naif Yavuz’a makamında teslim ettiler.

Kaymakam Yavuz “81 vilayete ve yurtdışına bütün posta gönderilerine ’tarihi konaklarımızın, Osmaneli’nin genel görünümü ve logomuz var onu pul olarak her yere gönderelim dedik. Sağ olsunlar pul üzerinde çalışan PTT’miz de bize yardımcı oldu. Gayet profesyonel bir şekilde hazırlandı, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm posta gönderilerimizde Osmaneli’mizi tanıtıcı değişik eserlerimizin fotoğraflarından oluşan pullarımızı kullanacağız” dedi.

Osmaneli’nin daha çok tanıtılması amacıyla Osmaneli Kaymakamlığına ait pul yaptırdıklarını söyleyen Kaymakam Yavuz, kendisini ziyaret ederek pul takdimini yapan Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ile İşletme Müdürü Abdülaziz Çivik’e teşekkür etti.

Daha sonra Bilecik PTT Başmüdürü Bozkurt, Kaymakam Yavuz’a özel pulların büyütülmüş çerçeveli fotoğraflarını hediye etti.