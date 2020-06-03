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Aktüel

Osmaneli Kaymakamı Nazif Yavuz’dan Müftü Ali Erhun’a ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Nazif Yavuz ve beraberindekiler, Bilecik Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:55:41 -
Osmaneli Kaymakamı Nazif Yavuz’dan Müftü Ali Erhun’a ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Nazif Yavuz ve beraberindekiler, Bilecik Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.


Osmaneli Kaymakamı Nazif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İl Genel Meclis Üyesi Alper Karadağ, Bilecik Müftüsü Ali Erhun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karşıklı sohbet havasında geçen ziyarette İl Müftüsü Erhun, ziyaretlerinden dolayı Osmaneli heyetine teşekkür etti.

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