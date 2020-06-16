  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmancık’ta hastanede geçidi resimlerle süslendi

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan hastane alt geçidi ilçenin sembolü olan mekanlar ile resmedilerek renklendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:29:29 -
Osmancık’ta hastanede geçidi resimlerle süslendi

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan hastane alt geçidi ilçenin sembolü olan mekanlar ile resmedilerek renklendi.


Osmancık’ta hastane alt geçidinin duvarları, ilçenin sembolü olan mekanların temsili resimleri ile donatıldı. Hastane alt geçidinin iç cepheleri, tarihi Koyun Baba Köprüsü, Kızılırmak, çeltik tarlaları ve eski Osmancık Konakları ile resmedildi.


Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek “Hastane alt geçiti boyanarak ilçemizin simgeleri ile süsleniyor.” şeklinde kısa bir bilgi notu paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı