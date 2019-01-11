Osmanağaoğlu'ndan mülteci sorusu

İşte MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun verdiği soru önergesi;

“Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya, küresel güçlerin bitmek bilmeyen sömürgeci hırsları sebebiyle savaş alanına dönmüş, sınır komşumuz olan bazı ülkelerin topraklarının bir bölümü PKK, PYD, YPG, DEAŞ, SDG gibi terör örgütleri tarafından kontrol edilir hale gelmiştir. Yerel halk üzerinde baskı kuran, halkı haraca bağlayan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden bu terör örgütlerinin baskısı sebebiyle milyonlarca insan ya canından ya da yerinden olmuştur.” ifadelerini kullanan Osmanağaoğlu; “Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve söz konusu terör örgütlerine karşı takdire şayan bir mücadele veren kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı barış harekâtları bölge halkına nefes aldırmış ve aldırmaya devam etmektedir.” dedi.

Mülteciler Kendilerini İnsan Tacirlerinin İnsafına Terk Ediyor

Terör örgütlerinin baskısından ve yaşanan iç savaşlardan dolayı ülkemize sığınan milyonlarca insan olduğunu söyleyen MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu; “bu mültecilerin bir kısmı terörden arındırılan vatanlarına geri dönüyor olsa da hali hazırda ülkemizde yaşamını idame ettiren milyonlarca mülteci bulunmaktadır. Bu mültecilerin büyük bir çoğunluğu da kendisini insan tacirlerinin insafına bırakmakta, ülkemizi geçiş güzergâhı olarak kullanmak kaydıyla Avrupa ülkelerine göç etmenin yollarını aramaktadır. İzmir ilimizde de Türkiye’den Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine geçmek isteyen ve insan tacirlerinden medet uman mültecilere rastlamak mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Yasadışı Yollarla Yurt Dışına Gitmeye Çalışırken Hayatını Kaybeden Mülteci Sayısı

Osmanağaoğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplandırması istemiyle sorduğu sorular ise dikkat çekti:

Son 5 yıldır, İzmir ili sınırları içinde, yasadışı yollarla başka ülkelere geçmeye çalışırken hayatını kaybeden mültecilerin sayısı kaçtır?

Son 5 yıldır, İzmir ilimiz sınırları içinde, yasa dışı yollarla başka ülkelere geçmek isterken durdurulan ve hayatı kurtarılan mülteci sayısı kaçtır?

İzmir ilimizde hali hazırda evsizler de dâhil olmak üzere sokaklarda mültecilerin olduğu göz önünde bulundurulursa; bu insanlık dramının sonlandırılması ve olası kamu düzeninin bozulması ihtimaline karşı Bakanlığınızın bilgisi dâhilinde hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler bulunmakta mıdır?

Böyle bir çalışma varsa; bu çalışmalar kapsamında, kamu düzenini bozduğu belirlenen, adli ve idari işlem dâhil olmak üzere müeyyide mültecilerin sayısı kaçtır? Adli ve idari işlem dâhil olmak üzere yaptırıma muhatap bırakılan mülteci sayısı kaçtır? Bu mültecilerin durumu nedir?