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Seçim 2019 Sayfası

Osman Zolan kimdir? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan biyografisi

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Denizli büyükşehir belediye başkanlığını %50 oy oranıyla Ak Parti adayı Osman Zolan kazandı. Peki, Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşında? Osman Zolan nereli? Osman Zolan hangi görevlerde bulundu?

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:43
Osman Zolan kimdir? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan biyografisi

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Denizli büyükşehir belediye başkanlığını %50 oy oranıyla Ak Parti adayı Osman Zolan kazandı. Peki, Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşında? Osman Zolan nereli? Osman Zolan hangi görevlerde bulundu?

Osman Zolan kimdir?

1964 yılında Denizli’nin Tavas İlçesi’nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi’nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı.

28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 10:43
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