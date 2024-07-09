Osman Müftüoğlu, o yönteme şiddetle karşı çıktı: Bunu yapmak, vampir hikayelerinden farksız

Osman Müftüoğlu, genç kalmak için çocuklardan kan almanın vampir hikayelerinden farksız olduğunu belirtti. Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan deneylerin, bu yöntemin fareler üzerinde işe yaradığını göstermesine rağmen FDA'nın bu yönteme şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Müftüoğlu, "FDA, genç donörlerden alınan plazma naklinin yaşlanmayı iyileştirmek için kanıtlanmış hiçbir faydası olmadığını ve ciddi riskler taşıdığını belirtti" dedi. Müftüoğlu, kontrolsüz kan nakillerinin bulaşıcı hastalıklar ve kanser gibi tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. İşte Müftüoğlu'nun Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Bana göre genç kalmak için çocuklar ve gençlerden kan almak, genç kanlarla ölümsüzlüğü arayan vampir ve cadı hikâyelerinden farksızdır. Her ne kadar bazı bilimsel çalışmalarda, fareler üzerindeki deneyler bu yöntemin hayvanlarda işe yarayabileceğini göstermişse de (Pittsburgh Üniversitesi / ABD) hiçbir bilimsel ve resmi otorite mesela (FDA / ABD) bu yöntemi asla önermemekte; aksine şiddetle karşı çıkmaktadır.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin 2019’da bu konuya ilişkin yayınladığı uyarı hâlâ geçerlidir. O uyarıdaki şu cümleler çok önemlidir: “Genç donörlerden alınan plazma naklinin yaşlılığı iyileştirmek, hafifletmek, tedavi etmek veya önlemek için kanıtlanmış hiçbir klinik faydası yoktur. Ayrıca ciddi riskleri söz konusudur.”

Hemen belirtelim, yaşlanmama ya da genç kalma hevesiyle yapılabilecek bu tür kontrolsüz kan nakiller, kan yoluyla nakledilen bulaşıcı hastalıkların ve bazı kanserlerin, hatta genetik problemlerin de kişiden kişiye nakline yol açabilir. Bu yöntem ciddi tehlikelere yol açabilecek yaşamsal sonuçları olabilen riskli bir seçimdir."

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