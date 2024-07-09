  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Osman Müftüoğlu, o yönteme şiddetle karşı çıktı: Bunu yapmak, vampir hikayelerinden farksız
Medya

Osman Müftüoğlu, o yönteme şiddetle karşı çıktı: Bunu yapmak, vampir hikayelerinden farksız

Yeniakit Publisher
2024-07-09 12:05:00 -
Osman Müftüoğlu, o yönteme şiddetle karşı çıktı: Bunu yapmak, vampir hikayelerinden farksız

Osman Müftüoğlu, genç kalmak için çocuklardan kan almanın vampir hikayelerinden farksız olduğunu belirtti. Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan deneylerin, bu yöntemin fareler üzerinde işe yaradığını göstermesine rağmen FDA'nın bu yönteme şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Müftüoğlu, "FDA, genç donörlerden alınan plazma naklinin yaşlanmayı iyileştirmek için kanıtlanmış hiçbir faydası olmadığını ve ciddi riskler taşıdığını belirtti" dedi. Müftüoğlu, kontrolsüz kan nakillerinin bulaşıcı hastalıklar ve kanser gibi tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. İşte Müftüoğlu'nun Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

Osman Müftüoğlu, genç kalmak için çocuklardan kan almanın vampir hikayelerinden farksız olduğunu belirtti. Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan deneylerin, bu yöntemin fareler üzerinde işe yaradığını göstermesine rağmen FDA'nın bu yönteme şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Müftüoğlu, "FDA, genç donörlerden alınan plazma naklinin yaşlanmayı iyileştirmek için kanıtlanmış hiçbir faydası olmadığını ve ciddi riskler taşıdığını belirtti" dedi. Müftüoğlu, kontrolsüz kan nakillerinin bulaşıcı hastalıklar ve kanser gibi tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. İşte Müftüoğlu'nun Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Bana göre genç kalmak için çocuklar ve gençlerden kan almak, genç kanlarla ölümsüzlüğü arayan vampir ve cadı hikâyelerinden farksızdır. Her ne kadar bazı bilimsel çalışmalarda, fareler üzerindeki deneyler bu yöntemin hayvanlarda işe yarayabileceğini göstermişse de (Pittsburgh Üniversitesi / ABD) hiçbir bilimsel ve resmi otorite mesela (FDA / ABD) bu yöntemi asla önermemekte; aksine şiddetle karşı çıkmaktadır.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin 2019’da bu konuya ilişkin yayınladığı uyarı hâlâ geçerlidir. O uyarıdaki şu cümleler çok önemlidir: “Genç donörlerden alınan plazma naklinin yaşlılığı iyileştirmek, hafifletmek, tedavi etmek veya önlemek için kanıtlanmış hiçbir klinik faydası yoktur. Ayrıca ciddi riskleri söz konusudur.”

Hemen belirtelim, yaşlanmama ya da genç kalma hevesiyle yapılabilecek bu tür kontrolsüz kan nakiller, kan yoluyla nakledilen bulaşıcı hastalıkların ve bazı kanserlerin, hatta genetik problemlerin de kişiden kişiye nakline yol açabilir. Bu yöntem ciddi tehlikelere yol açabilecek yaşamsal sonuçları olabilen riskli bir seçimdir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23