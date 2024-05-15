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Gündem Osman Kavala'nın yeniden yargılanmasıyla ilgili karar verildi
Gündem

Osman Kavala'nın yeniden yargılanmasıyla ilgili karar verildi

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:01:34 - 2024-05-15 12:01:33
Osman Kavala'nın yeniden yargılanmasıyla ilgili karar verildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi kalkışmasını finanse ettiği iddia edilen “yerli Soros” Osman Kavala'nın yaptığı yargılanmanın yenilenmesi talebini karara bağladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın yaptığı "yargılanmanın yenilenmesi" talebini oybirliğiyle reddetti.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereği yeniden yargılama talebinde bulunmuştu.

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Kavala, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kavala'nın yaptığı "yargılanmanın yenilenmesi" talebi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

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Yorumlar

...

soros'un cehape'si kavasa için yaygarayı basarken bana yapılan işkenceyi görmezden geliyor hatta o işkence suçuna ortaklık ediyor!

asker

ne Osman kavalaymis gariban birisi olsa gundeme gelmezdi
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