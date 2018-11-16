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Osman Kavala soruşturmasında flaş gelişme!

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 23:11
Osman Kavala soruşturmasında flaş gelişme!

Osman Kavala soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Asena Günal, Turgut Tarhanlı ve Bora Sarı ifadeleri alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturmada bu sabah gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Yurtdışına çıkma yasağı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyetinde sorgu işlemleri tamamlanan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik’ten Bora Sarı haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:11
  1. İstanbul
  2. Osman Kavala

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