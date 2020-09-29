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Aktüel Osman Kavala hakkında ikinci iddianame
Aktüel

Osman Kavala hakkında ikinci iddianame

İddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:57:39 -
Osman Kavala hakkında ikinci iddianame

İSTANBUL (AA) - "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kavala hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

- Süreç

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala'nın,18 Şubat'ta mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verilmişti. Ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kavala ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmıştı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

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