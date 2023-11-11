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Gündem Osman Gökçek'ten Özgür Özel'e zor sorular: Kimlere hangi paralar ödendi...
Gündem

Osman Gökçek'ten Özgür Özel'e zor sorular: Kimlere hangi paralar ödendi...

Yeniakit Publisher
2023-11-11 21:43:00 - 2023-11-11 21:48:40

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 'Bugün kaç tane iPhone verdiler, kimlere hangi paralar ödendi de Özgür Özel o göreve geldi öncelikli olarak bunu sormak isterim' diyerek kritik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın meşru olup olmadığını tartışacağına bugün kaç tane iPhone verdiler, kimlere hangi paralar ödendi de Özgür Özel o göreve geldi öncelikli olarak bunu sormak isterim" sözleriyle yüklendi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Haber Global ekranlarında Sinem Danacı'nın konuğu oldu.

Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AYM ve Yargıtay arasındaki anlaşmazlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Özel'e sert ifadelerle yüklenen Gökçek, CHP cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çok yanlış ifadeler kullanıldığını belirtti.

Gökçek'ten Özel'e zor soru
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gökçek daha sonra Özel'e, "Sayın Özgür Özel ilk önce kendileri hangi paralarla, kimleri satın alarak o Genel Başkanlık görevine geldi onun hesabını versin" ifadelerini kullandı.

"Kaç tane Iphone verdiler veya kimlere hangi paralar ödendi de Özgür Özel o göreve geldi"

Sözlerine devam eden Gökçek bu kez de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın meşru olup olmadığını tartışacağına bugün kaç tane iPhone verdiler veya kimlere hangi paralar ödendi de Özgür Özel o göreve geldi; bu sorulmalı." şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi halen halkın oyuyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanımızı kabullenme konusunda maalesef çok yanlış ifadelerde bulunuyor. Bu demokratik bir seçimle iktidara gelmiş olan Cumhurbaşkanımıza söylenecek laf değil. Sayın Özgür Özel ilk önce kendileri hangi paralarla, kimleri satın alarak o Genel Başkanlık görevine geldi onun hesabını versin. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşru olup olmadığını tartışacağına bugün kaç tane iPhone verdiler veya kimlere hangi paralar ödendi de Özgür Özel o göreve geldi; bu sorulmalı. Bakın bugüne kadar PKK terör örgütünün açık desteğini alan Kemal Kılıçdroğlu için; bugüne kadar tek bir kelime etmeyen, onun seçimiyle ilgili herhangi bir söz söylemeyen Özgür Özel, bugün kalkıp da bu tür bir söylemde bulunamaz. Bugün kendilerinin hangi kişiler tarafından göreve getirildiği konusunda büyük şaibeler olan Özgür Özel, bugün bizim Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözleri kullanma hakkına sahip değildir.

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