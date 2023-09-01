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Sosyal Medya Osman Gökçek’ten Kılıçdaroğlu’na çağrı PKK'nın desteklediği Kılıçdaroğlu
Sosyal Medya

Osman Gökçek’ten Kılıçdaroğlu’na çağrı PKK'nın desteklediği Kılıçdaroğlu

Yeniakit Publisher
2023-09-01 07:25:00 -

Ankara 2. Bölge’den milletvekili olan Osman Gökçek, Ankara’da gerçekleştirilen TEKNOFEST’te katıldı. Gökçek, TEKNOFEST’ten CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu, Teknofest’e gelsene…" dedi.

Ankara 2. Bölge'den milletvekili olan Osman Gökçek, Ankara'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'te katıldı. Gökçek, TEKNOFEST'ten Kılıçdaroğlu'na seslendi.

 

Gökçek, "PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu, Ankara'da TEKNOFEST var. Çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları bir gez. Bak millet sana neler diyecek." dedi.

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