Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: 'Yine Özgür yine hakaret' diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan programında, açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:

YİNE ÖZGÜR ÖZEL YİNE HAKARET

“Son dönemde maalesef yoldan çıkmış gibiler. Özellikle Ali Mahir Başarır'ın, bütün AK Partililere, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen insanları ‘namussuz’ ilan etmeye kalktığı bir süreçten geçiyoruz. Şimdi de çok affedersiniz ‘İtini köpeğini üstümüze salmaktan vazgeç.’ diyebilecek kadar, savcılarımıza dil uzatabilecek kadar maalesef ağızları kirlenmiş noktadalar. Bakın, ‘PlayStation’da ben bir FİFA oyunu oynarken, beni geldiler aldılar. Ben milletvekili oldum.’ diyen Özgür Özel’in üretebileceği siyaset bu kadardır. Bir kere toplum, ağzı küfürbaz adamı sevmez. Milletin içine gelip de böyle ağzı çirkin laflarla dolu olan siyasetçiyi toplumun seveceğini kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden Sayın Özgür Özel, önce bir ağzını temizlesin. Benim Cumhurbaşkanımla alakalı konuşurken haddini bilsin. Ali Mahir Başarır, AK Partilileri ve bütün camialara, kendisine oy vermeyenleri, ‘namussuz’ ilan edebilecek bir lafı kullanamaz. Bu adamlar, bize her gün hakaret ediyor.”

“TBMM’de benim girdiğim bütün tartışmalara dikkat edin. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir cevap veremiyor, sadece hakaret ediyor. Niye? Kelime dağarcıkları yok, kapasiteleri yok, cevap verebilecek donanımları yok. Ve ne yapmayı tercih ediyorlar? Küfür ediyorlar. Bir insan, birisine cevap veremezse, onu bastırabilmek için ya çok bağırır ya da küfür eder. İşte bunlar bu kafa tarzında olan kişiler. Allah bunları islah etsin. Yani bunlara aslında ne ceza vereceksiniz biliyor musunuz? Bunlara güzel konuşma dersi alma zorunluluğu olacak. Devlet böyle bir ceza verecek, gidecekler o derslerde, 8 saat, 10 saat, haftalık ders almalar lazım. Niye? Çünkü ağzları maalesef inanılmaz bir şekilde çöplüğe dönmüş durumda. ‘İtini köpeğini üstümden çek.’ ne demek? Bu nasıl bir tabirdir?”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN U DÖNÜŞÜ

“Bir genel başkan ortaya konuşur mu ya? Cesearetsiz, bari söyledin, kime söylediğini de söyle. Bütün toplum bunu Akın Bey’e söylediğini anlamadı mı? Bütün toplum, Akın Bey’e yöneltilen bu çirkin tabirinin olduğunu görmedi mi? Bu ülkenin bir başsavcısına siz nasıl böyle bir tabir kullanmaya kalkarsınız? Şimdi bu konuda hemen bir geri vites. İşi toparlama işine gidiyor. Ama tabii ki bunu vatandaşlarımız izleyip görüyor.”

“Ali Mahir Başarır da bu seçim namuslularla namussuzlar arasında geçecek demedi mi? Sonra, ‘Ben AK Partilileri kastetmedim.’ dedi. Kimi kastettin peki kardeşim? Soruyorum. Namussuz dediğin kişiler kim? Eğer AK Partililere, AK Parti’nin yöneticilerine, seçmenlerine ‘namussuz’ demediysen, kime dedin? Bu seçime iki tane ayrı kutbun gireceği şeklinde bir konuşmaya yapıp, namuslular ve namussuzlar arasında geçecek derse kendisine de namussuz demeyeceğine göre kime dedin bu namussuz lafını? Her seferinde de geri yapıp bu işi toparlamaya çalışıyorlar. Yalnız buradan tüm AK Partililere de şu anlamda sesleniyorum. Farkında mısınız her seferinde seviyeyeyi yükselterek hakaretlerini, arttırmaya başladılar. Bunun sebebi ne? Kaybetme duygusu. Toplum tarafından karşılık bulamamadan dolayı maalesef bu tür hareketlerin içerisine giriyorlar. Yani biri ‘namussuz’ diyor, birisi sonra afedersiz kalkıyor, ‘it, köpek’ gibi çok ağza alınmayacak kelimeleri kullanmaya başlıyor.” (beyazgazete)