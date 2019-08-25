Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı! MHP Millletvekili Saffet Sancaklı ve Rumeli sivil toplum kuruluşları ile görüşme yapan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'de artık yer almayacağını duyurdu.

MHP Millletvekili Saffet Sancaklı ve Rumeli sivil toplum kuruluşları ile görüşme yaptığını açıklayan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, kararını Twitter hesabından şu cümlelerle duyurdu:

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