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Gündem Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ı ve CHP belediyeciliğini yerden yere vurdu! Kapanışı ise Mahmut Tanal’a yaptı
Gündem

Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ı ve CHP belediyeciliğini yerden yere vurdu! Kapanışı ise Mahmut Tanal’a yaptı

Yeniakit Publisher
2023-11-29 15:02:00 - 2023-11-29 15:09:32

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan’ı Mansur Yavaş’ı kendi vaatleri ile vurdu. CHP belediyeciliğini yerden yere vuran Gökçek, konuşmasının kapanışını CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile yaptı.

 Cem Kaya  İstanbul 

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın gerçekleştirmediği vaatlerini bir bir yüzüne vurdu.

Gökçek yaptığı açıklamada, “Sayın başkan değerli milletvekili Genel kurulu saygıyla selamlıyorum bugün sizlere Cumhuriyet Halk Partisi‘nin belediyeciliğinden örnekler vermek istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden başlamak istiyorum. Kızılırmak çevresinde 1000 km² alanı tarama çevireceğinizi söylediniz, yapmadınız. 58 km kare metro yapacağınızı söylediniz yapmadınız. Ulus trafiğini yerin altına alarak Ulus tarihi kent projesi yapacağınızı söylediniz yapmadınız. Ümitköy Söğütözü Atatürk Orman Çiftliği güzergahı arasında 32 kilometrelik bisiklet projeniz vardı yapmadınız.

Türkiye’de en pahalı suyu Ankara’da

En ucuz suyu ben satacağım dediniz şu anda Türkiye belediyeleri içerisinde en pahalı suyu siz satıyorsunuz. En ucuz otobüs biletini siz vereceğiz dediniz. Türkiye’deki en pahalı otobüs biletini siz satıyorsunuz. Öğrencilere otobüsü ücretsiz olacak dediniz sözünüzü unuttunuz.

Mahmut Tanal bu sesinizi seçim öncesi PKK…

Yahu sayın Mahmut Tanal bu sesinizi seçim öncesi PKK terör örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklerken de çıkartsaydınız. Keşke bu sesinizi arkadaki Türk bayrağını kaldıran danışmanlara da çıkartsaydınız. Keşke bu sesinizi kendi aranızda PKK terör örgütü değildir diyen Tahir Elçi’nin karısına da çıkartsaydınız. Keşke Mustafa Kemal’e maymun diye hitap eden danışmanlarınıza da çıkartsaydınız." ifadelerini kullandı.
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