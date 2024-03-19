Osman Gökçek deşifre etti! CHP'li Subaşı'ndan adrese teslim ihaleler...

Sürmanşet programında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı’nın Bilecik Belediye Başkan Vekilliği dönemine ait olduğunu iddia ettiği bazı faturalar gösterdi.

Gökçek, CHP'li Subaşı'nın adrese teslim ihaleler gerçekleştirdiğini deşifre etti.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz da, Gökçek'in açıkladığı belgelerden sonra CHP'li Subaşı'na tepki gösterdi.

Servet Yılmaz, "Bu tarz haberleri duymak maalesef bizleri şaşırtmıyor. Bu konuyla ilgili Melek Mızrak Subaşı ne söyleyebilecek merak ediyorum doğrusu. Konu ile ilgili bilgisi var mı? Yoksa yine sorumluluk alanı dışında mı kalıyor? Bilecik için bu dönem bu tarz haberler rutin işlere dönüştü fakat yine kafayı kuma gömmeye devam mı edecekler merakla bekliyoruz" dedi.

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