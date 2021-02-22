Osman Gökçek belgeyle açıkladı: MİT'çileri ilk deşifre eden isim Murat Ağırel

MİT mensuplarının kimlik bilgilerini deşifre eden ilk kişinin Murat Ağırel olduğunu söyleyen Osman Gökçek, gerçekleri belgeleriyle açıklamaya devam edeceğini söyledi.

Beyaz TV'de ekrana gelen Sürmanşet programına konuk olan Osman Gökçek, MİT mensuplarının kimliklerinin deşifre edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Osman Gökçek, MİT mensuplarının kimliklerinin deşifre edilerek ailelerinin tehlikeye atılmasında Murat Ağırel'in başrol oynadığını söyledi.

Osman Gökçek'in konuşmasından ilgili kısım şu şekilde:

"MİT mensuplarımızı ilk kez Murat Ağırel deşifre ediyor"

"Tekrar üzerine basarak söylüyorum. Bu ülkede Can Dündar gibi vatanına ihanet etme noktasında olan kişiler biter mi? Hayır. İşte; istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgelerini ifşa etmek suçundan 4 yıl 8 ay ceza aldı. Peki ne kadar yattı? 6 ay mı 7 ay mı ne... 22 Şubat 2020 gününde, saat 23.06'da ilk olarak sosyal medyadan Murat Ağırel denilen kişi MİT mensuplarımızı deşifre ediyor.

"Devletin hazırladığı belgelerle ispatlıyorum"

Çok önemli şeyler anlatıyorum; MİT mensuplarımızın, kimlik bilgileri, fotoğrafları, meslek konum ve unvanlarıyla ilgili ilk defa Türkiye'de deşifre eden kişi Murat Ağırel. İddianame burada. Devletin hazırladığı belgelerle ispatlıyorum.

MİT mensuplarımızın eşi, çoluğu çocuğu ailesi nasıl bir tehlike altına sokuldu. Bunun hesabı bu kadar kolay mı olacaktı? Ben bunları anlatmaya devam edeceğim. Susmayacağım."