"Osman Gazi"yi oynayan genç oyuncu, "Hz. Muhammed'e ne sorardın?" sorusuna verdiği cevapla şaşkına uğrattı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman Gazi rolünü oynayan 15 yaşındaki oyuncu Emre Üçtepe, Deenspiration YouTube kanalına konuk oldu. "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) bir soru sorabilseydin ne olurdu?” sorusuna aldığı yanıtla şaşıran sunucu, “Bu kadar derin bir cevap beklemiyordum, kendimi suçlu hissediyorum” diyerek tepki verdi.

Emre Üçtepe şunları söyledi:

"Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tüm sorulara cevap verdiğini düşünüyorum. Sorduğum zaman, 'Okumadın mı, öğrenmedin mi?' diye sormasından korkarım." dedi.