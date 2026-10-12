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Yerel Görenler gözlerine inanamadı! Vaşak ailesi ilk kez görüntülendi
Yerel

Görenler gözlerine inanamadı! Vaşak ailesi ilk kez görüntülendi

Yeniakit Publisher
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Sivas’ta tren istasyonu yakınlarında görülen vaşak ailesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede 52 yıldır yaşadığını belirten Metin Öztürk, “İlk defa böyle bir olaya denk geldik” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Sivas'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kalın Tren İstasyonu yakınlarında görülen vaşak ailesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede 52 yıldır yaşadığını belirten Metin Öztürk, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kalın Tren İstasyonu yolu üzerinde, demir yolu yakınlarında gezen erkek vaşak ve ailesi bir süre tren yolunda ilerledikten sonra gözlerden kayboldu. Bölgede gezerken otların arasında hareketlilik fark eden vatandaşlar yaklaşıp dikkatli bir şekilde baktıklarında, erkek vaşağın ağaçlar arasında yemek aradığı görüldü. Erkek vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Öztürk, bölgeye daha uzakta bir yetişkin vaşak ve iki yavru gördüğünü, çevrenin yerleşim yerine uzak olduğu için vaşakların yuva yapmış olabileceğini ifade etti.

“52 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYA DENK GELDİM”

Vaşak ailesiyle karşılaşmanın kendisi için bir ilk olduğunu belirten Metin Öztürk, "Tren istasyonu yolunda demir yolu yakınlarında gezerken, otların arasında bir hareketlilik gördüm. Yaklaşıp dikkatli bir şekilde baktığımda erkek bir vaşak olduğunu anladım. Biraz daha ileri bir mesafede iki yavru ve yetişkin bir vaşak daha vardı. Büyük ihtimalle anne, baba ve iki yavrudan oluşan bir gruptu. Baktığımızda hepsinin sağlık durumları da iyi görünüyordu. 52 yıldır bu bölgede yaşıyoruz ilk defa böyle bir olaya denk geldik. Çevrenin tenha bir yer ve yaşayan insan sayısının az olmasından dolayı bölgeye yuva yapmış olabilirler" dedi.

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