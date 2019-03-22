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Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu

Tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyerek reyting rekorlarını alt üst eden, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul, 29 Mayıs Çarşamba günü final yapacak.

22 Mart 2019 Cuma 12:39
Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu

Tüm Türkiye'nin severek ve büyük bir dikkatle izlediği Diriliş Ertuğrul dizisinin bu sezon biteceği öğrenildi.

TRT1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edeceği iddiası, sosyal medyada gündem olmuştu. Sevilen dizi için her gün yeni iddialar ortaya atılırken dizinin final tarihi belli oldu.

Bu sezon bitiyor

TRT 1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur fırtınalar estiren ve en çok izlenen dizilerin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un final tarihi netleşti. Çarşamba akşamları reytingleri alt üst eden dizi bu sezon bitiyor.

Osman Gazi 13 Kasım'da

Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan dizinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Osman Gazi dizisi ise yeni sezonda 13 Kasım'da ilk bölümü ile ekrana gelecek.

İddialar çoktan başlamıştı

Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı.

Açıklama yapmaktan kaçınıyorlar

Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış, "Dizi devam ediyor ben de kadrodayım" diyerek adeta Burak Özçivit'e gönderme yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yanyana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.

Ertuğrul Gazi ölecek, Osman Gazi geçecek

Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu. Ertuğrul bu sezon ölecek, yerine oğlu Osman Gazi yani Özçivit gelecek.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:39
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