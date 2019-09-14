Osman Erusta kimdir? Osman Erusta İYİ Parti’den neden istifa etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partililere çağrıda bulunmuş MHP’ye dönecekler için kapının her daim açık olduğunu vurgulamıştı. Bahçeli’nin bu açıklamasından sonra İYİ Parti’den istifalar peş peşe gelmişti. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Osman Erusta istifa ettiğini son dakika duyurusu ile açıkladı. Peki Osman Erusta kimdir?14 Eylül 2019 Cumartesi 19:09
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partililere çağrıda bulunmuş MHP’ye dönecekler için kapının her daim açık olduğunu vurgulamıştı. Bahçeli’nin bu açıklamasından sonra İYİ Parti’den istifalar peş peşe gelmişti. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Osman Erusta istifa ettiğini son dakika duyurusu ile açıkladı. Peki Osman Erusta kimdir?
İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Osman Erusta, görevinden istifa etti. Erusta, istifasını sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu. Erusta, "Gördüğüm lüzum üzerine, yaklaşık 9 aydır sürdürdüğüm İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" dedi.
Osman Erusta kimdir?
Osman Erusta, ERUSTA Hukuk kurucusu, Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı, Gayrimenkul ve Ceza Hukukçusu. 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı olmuştu.
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