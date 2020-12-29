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Medya Osman Bey'in bu pozu viral oldu!
Medya

Osman Bey'in bu pozu viral oldu!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf viral oldu. Burak Özçivit'in baş rolde oynadığı Kuruluş Osman karakteri ile bir atı şaha kaldırdığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:14:00 -
Osman Bey'in bu pozu viral oldu!

İlgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf çok konuşuldu. Burak Özçivit'in baş rolünü oynadığı Osman Bey karakteri ile yine dizide kullandığı at üzerinde şaha kalkmış bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşılan bu fotoğraf kısa sürede çok fazla etkileşim alarak diziler arasında viral oldu. 

İşte paylaşılan o fotoğraf;

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