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Medya Osman Bey’in Bala Hatun’dan çocuğu var mı? | Osman Bey’in Bala Hatun’dan olan çocuğu kim?
Medya

Osman Bey’in Bala Hatun’dan çocuğu var mı? | Osman Bey’in Bala Hatun’dan olan çocuğu kim?

Osman Bey’in kaç çocuğu var? | Kuruluş Osman dizisini yakından takip edenler Osman Bey’in kaç çocuğu olduğunu araştırıyor. Peki, Osman Bey ile Bala Hatun’un çocuğu var mı? | Bala Hatun’un çocuğu kim? | Osman Bey’in çocukları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:09:00 -
Osman Bey’in Bala Hatun’dan çocuğu var mı? | Osman Bey’in Bala Hatun’dan olan çocuğu kim?

Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Diziyi izleyenler sözü geçen karakterlerin gerçekte olup olmadığını merak ediyor. Pek çok kişi Osman Bey ile Bala Hatun’un çocuğu olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bala Hatun’un oğlu var mı?

Osman Bey’in Bala Hatun’dan çocuğu var mı? | Osman Bey’in Bala Hatun’dan olan çocuğu kim?

Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman dizisi kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Diziyi yakından takip edenler kişilerin ve olayların tarihte gerçekten olup olmadığını merak ediyor. Osman Bey ile Bala Hatun’un çocukları olup olmadığı da araştırılıyor.

Bala Hatun’un net olarak doğum tarihi bilinmiyor. Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun, 1289'da Osman Gazi ile evlenmiştir. Rabi'a Bala Hatun ile Osman Bey'in Alaeddin Bey isimli bir evlatları vardır. Tarihte Alaeddin Paşa'nın Osmanlı'nın ilk veziri olduğu ifade ediliyor.

Osman Bey’in kaç çocuğu var?

Osman Bey’in Alaeddin Bey’in yanı sıra: Orhan Gazi, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Melik Bey, Savcı Bey isimli çocukları vardır.

 

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