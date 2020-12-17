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Ekonomi OSİAD Başkanı Ekinci: "Tarım kümelenmesine yönelik çalışmaları gündemimize aldık"
Ekonomi

OSİAD Başkanı Ekinci: "Tarım kümelenmesine yönelik çalışmaları gündemimize aldık"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:28:00 -
OSİAD Başkanı Ekinci: "Tarım kümelenmesine yönelik çalışmaları gündemimize aldık"

ANKARA (AA) - Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, tarım kümelenmesine yönelik çalışmaları gündemlerine aldıklarını bildirdi.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımın, temiz toprağın, suyun ve havanın öneminin daha iyi anlaşıldığına dikkati çekti.

Sanayicilerin de bu süreçten gerekli dersleri çıkardığını ve yeni arayışlar içine girdiğini belirten Ekinci, "Yıllarca gelişmiş bir sanayiden yana olduk ancak bu, tarımın ihmal edileceği anlamına gelmiyor. Zaten tarım ve sanayideki gelişme birbirini besliyor. Tarım artık milli güvenlik meselesi haline geldi. Tarım ve hayvancılık olmadan sanayileşme, sanayileşme olmadan kalkınma olmayacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekinci, salgın döneminde pek çok ülkenin kendi nüfusunun ihtiyacını karşılamak için gıda ürünlerinin ihracatına kısıtlamalar getirdiğini vurgulayarak, "Sanayicilerimiz bugüne kadar hiç olmadığı kadar gıdayı, yerel tohumu konuşuyor ve bu alanda yatırım yapma arzusunu dile getiriyor. Sanayicilerin tarıma ilgisi artıyor. Sanayiciler olarak tarım kümelenmesine yönelik çalışmaları gündemimize aldık." ifadelerini kullandı.

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