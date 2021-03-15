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Ekonomi OSD yeni yönetim kurulunu belirledi
Ekonomi

OSD yeni yönetim kurulunu belirledi

Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 46. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:44:00 -
OSD yeni yönetim kurulunu belirledi

Covid-19 önlemleri kapsamında yalnızca OSD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, 2018 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Haydar Yenigün, yeniden başkanlığa seçildi. Düzenlenen toplantıda yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süer Sülün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Aykut Özüner, Münür Yavuz ve Necdet Şentürk oldu.

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