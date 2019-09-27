OSB’lerin nabzını tuttu Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Tevfik Bulut tarafından hazırlanan “2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması”, organize sanayi bölgelerindeki yatırımcıların nabzını tuttu.

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Tevfik Bulut tarafından hazırlanan “2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması”, organize sanayi bölgelerindeki yatırımcıların nabzını tuttu. Organize sanayi bölgelerindeki firmalar üzerinden yürütülen araştırma 59 ilde faaliyet gösteren 139 OSB’de üretimde bulunan 847 firmanın doğrudan katılımı ile gerçekleştirildi. Tevik Bulut, “Araştırma yayınıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve OSB’lerin veriye dayalı politika geliştirmesine ve gelecek araştırmalar için araştırma altyapısının oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflendi” dedi.

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