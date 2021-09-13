  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ülkede şoke eden olay! Cezaevine silahlı baskın: 240 mahkum firar etti
Katar ile Fransa arasında Afganistan görüşmesi
AB'den Van'a ziyaret
Okul çağındaki çocuklarda risk yok denecek kadar az!
Ekonomi OSB’lerden 206 milyon TL'lik yardım
Ekonomi

OSB’lerden 206 milyon TL'lik yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangın ve sel felaketlerinden etkilenenlere yönelik olarak başlattığı yardım kampanyasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB’ler de katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 16:26:00 -
OSB’lerden 206 milyon TL'lik yardım

yeniakit.com.tr

93 OSB’den toplanan yardımlara ilişkin temsili çek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları tarafından Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı kararı

Artvin, Rize, Kastamonu gibi Karadeniz illerini vuran sel felaketi ile Antalya ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz’i etkileyen yangın afetlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 13 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AFAD’a gönderilecek

Bu kararın ardından “Ben de varım” sloganıyla başlatılan kampanya için OSB’ler el ele verdi. “Yaraları birlikte sarıyoruz” diyerek gönüllük esasına dayalı yapılan kampanyaya katkı sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OSBÜK ve 93 OSB yardım kampanyasına destek verdi. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Cumhurbaşkanı Kararı’na uygun olarak kampanyanın yürütücüsü olan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına aktarılacak.

Sanayi esnafının yaralarını saracak

Toplanan 206 milyon 500 bin lira, yangın ve sel felaketinde zarar gören 4 sanayi sitesinin yeniden inşası başta olmak üzere sanayi esnafının zararlarının tanziminde kullanılacak.

Erdoğan'a takdim edilecek

Söz konusu yardıma ilişkin temsili çek, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay