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Ekonomi OSB’lerde yer seçimi hızlanıyor
Ekonomi

OSB’lerde yer seçimi hızlanıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-15 13:26:00 -
OSB’lerde yer seçimi hızlanıyor

Yeni dönemde organize sanayi bölgesi (OSB) için yer seçimi kolaylaşacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB için yer seçimi ve kamulaştırma sürecinin artık hızlanacağını vurguladı. Kütükcü, “OSB’lerimize ilk defa ön tahsis uygulaması getirildi. OSB’ler bu uygulama sayesinde elde ettikleri gelirle kamulaştırma bedellerini ödeyebilecekleri gibi altyapı çalışmalarını da yapabilecekler. Bu da OSB’lerimizi finansal açıdan rahatlatacak” dedi.

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