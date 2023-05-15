OSB’lerde yer seçimi hızlanıyor
Yeni dönemde organize sanayi bölgesi (OSB) için yer seçimi kolaylaşacak.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB için yer seçimi ve kamulaştırma sürecinin artık hızlanacağını vurguladı. Kütükcü, “OSB’lerimize ilk defa ön tahsis uygulaması getirildi. OSB’ler bu uygulama sayesinde elde ettikleri gelirle kamulaştırma bedellerini ödeyebilecekleri gibi altyapı çalışmalarını da yapabilecekler. Bu da OSB’lerimizi finansal açıdan rahatlatacak” dedi.