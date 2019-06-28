OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti olağan toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti olağan toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı SalonundaOrganize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti olağan toplantısına Vali Recep Soytürk Başkanlık etti.

Toplantıya Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis OSB Başkanı Mahir Can ile OSB Yönetimi ile Sanayici ve iş adamları katıldı. Toplantıda OSB’ninfaaliyetleri masaya yatırıldığı gündemdeki konuların ele alındığı bildirildi.

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