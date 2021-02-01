  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı

Fuat Oktay duyurdu: Sigara ve alkole yeni yasaklar yolda

ABD medyasından Yunanistan'a Türkiye uyarısı

Alarm durumu verdiler! 'İran saldırı düzenleyebilir' diyerek harekete geçtiler

Devlet Bahçeli'den Boğaziçi provokatörlerine sert tepki: 1979'da Kabe'yi basan teröristlerden bir farkları yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müslüm Gürses sürprizi: Hasret kalmışız bunlara

Türk bilim insanından dünyayı sallayan buluş! 'Sağlık Bakanlığı ile bağlantıdayız'

İddianameye girdi: PKK'nın gençlik yapılanmasına HDP maskesi!

Güney Kore'ye sığınan Kuzey Koreli diplomat konuştu: Kim bunu yapamaz

İtalya'dan mutasyonlu virüs açıklaması: Bir işe yaramıyor
Dünya Örümcek istilası ülkede gündem oldu
Dünya

Örümcek istilası ülkede gündem oldu

Dünyanın en tehlikeli hayvan türlerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen Avustralya, yine korkunç görüntülere sahne oldu. Sık sık evlerden çıkan örümcek, böcek, yılan gibi hayvanlarla gündeme gelen ülke, böcek fobisi olanları yine korkuya sürükledi. Sydney kentinde kaydedilen görüntülerde, yatak odasının tavanından çıkan örümcek sürüsü, izleyenlerin kanını dondurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 22:46:00 -
Örümcek istilası ülkede gündem oldu

Sabah'ın haberine göre, sık sık böcek ve sürüngenlerin istila ettiği evlerle gündeme gelen Avustralya'da, fobisi olanları şoka uğratacak görüntüler kaydedildi.

Yatak odasında örümcek istilası

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, bir yatak odasının tavasını boydan boya kaplayan örümcek sürüsü, izleyenlerin kanını dondurdu.

Petie R isimli kullanıcının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ses getirdi. Kullanıcının "Sydney'de yaşayan bir arkadaşım kızının odasına giriyor ve bu manzarayla karşılaşıyor! Korkunç" açıklamasıyla paylaştığı video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Yatak odasının tavanından çıkan yüzlerce örümceği gösteren fotoğraflara gelen "bu görüntüler sahte" yorumlarından sonra aynı odaya ait video görüntülerini paylaşan Petie R, "eğer bu sahne benim başıma gelseydi ışık hızıyla oradan kaçardım" yorumunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Ne altın ne de dolar’ dedi ve 'fiyatları çıldırdı' diyerek duyurdu
Ekonomi

‘Ne altın ne de dolar’ dedi ve 'fiyatları çıldırdı' diyerek duyurdu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasalarda büyük belirsizlik sürerken gümüş fiyatları yükselişe geçti. Ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan konuya..
İzmir'de bir şiddetli deprem daha! İstanbul'da da hissedildi
Gündem

İzmir'de bir şiddetli deprem daha! İstanbul'da da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun açıklarında 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
ABD'den darbe sonrası flaş açıklama: Geri adım atılmazsa...
Dünya

ABD'den darbe sonrası flaş açıklama: Geri adım atılmazsa...

Myanmar'da ordunun yönetime el koyarak hükümet yetkililerini gözaltına alması sonrası ABD'den flaş bir çıkış geldi. ABD Dışişleri Bakanı "Or..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay