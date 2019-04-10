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'Örümcek Adam' çetesi yakalandı

Kocaeli'de, hırsızlık yapacakları evlere balkonlardan tırmanarak girdikleri için polisin 'Örümcek Adam' adını verdiği çete, İstanbul'da yakalandı.Balkonlara tırmandıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 4 çete üyesi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:26
'Örümcek Adam' çetesi yakalandı

22 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nin İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 10 eve balkonlarından girilerek, hırsızlık yapılması üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Evlerden ziynet eşyaları ile 3 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar, 2 televizyon, 6 kol saati, 2 kredi kartı ve 80 bin TL değerinde bir otomobil çalan hırsızların kullandıkları otomobili tespit eden ekipler, teknik takip başlattı. Biri çalıntı 2 otomobili, Plaka Tanıma Sistemi ile takip eden ekipler, güvenlik kamera görüntülerini de mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonunda şüphelilerin V.Ş. (20), A.Y. (22), Z.G. (25) ve E.A. (17) olduğu tespit edildi.



Şüphelilerin kullandığı otomobilin, önceki gün İstanbul Maltepe'de olduğu bilgisini alan polis, hemen harekete geçti. İzi bulunan otomobil polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonunda otomobil, durduruldu ve içindeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinden çaldıkları otomobilin anahtarı çıktı. Otomobil bulunarak, sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden V.Ş.'nin 7 yıl 6 ay, E.A.'nın ise 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Hırsızlık suçundan haklarında çok sayıda sabıka kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:26
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. örümcek adam çetesi
  4. hırsızlık operasyonu
  5. gözaltılar var

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