Oruçlu öğrencilere Nazi zulmü

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Sözde medeni ve insan haklarına saygılıymış gibi lanse edilen Haçlı Batı, Müslümanlara yaşam hakkı tanımamak için her fırsatı, her yer yolu deniyor. İslam’a ve Müslümanlara yönelik saldırıların son yıllarda ciddi boyutlara ulaştığı Almanya’da, şimdi de oruç düşmanlığı hortladı.

Almanya’nın Hattingen şehrindeki Nazi kafalı öğretmenlerin, Müslüman öğrencilere oruç tutmayı yasakladığı ortaya çıktı. Grundschule Heggerfeld ilkokulunda görevli müdür ve öğretmenlerin, oruç tutan öğrencilerin önüne koydukları içecekleri zorla içirerek, onları oruçlarını bozmaya zorladı.

“Çok istiyorsanız rapor alıp evinizde tutun”

“Oruç tutan çocuklar bayılıyor, hastalanıyor” bahanesiyle Türk çocukların oruç tutmasının engellendiği söyleyen baba Ahmet Güldeş, yaşanan Nazi zulmünü Akit’e anlattı. Güldeş, “Kızım Elif, sınıf öğretmeni Bayan Noll’un oruç tutan 6 tane Müslüman öğrencinin her birinin önüne yarım litrelik “Apfelschorle” adlı içeceğini koyduğunu ve çocukları içmeye zorladığını söyledi. İçmek istemeyen öğrencilere bağırmış, kızmış. Gerekçesi; oruç tutan çocuklar bayılıyorlarmış, hastalanıyorlarmış, oruç zararlıymış vesaire. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bir daha oruç tutanı görürsem okuldan doğru eve gönderirim diye de tehdit etmiş. Çocukların hepsi tek tek suyu içene kadar öğretmen başlarından ayrılmamış. Diğer sınıflarda da aynı uygulamayı sınıf öğretmenleri yapmış” ifadelerini kullandı.

“Oruçlu okula gelirse yine yedirtirim”

Kızının uğradığı Nazi zorbalığını anlatması sonrası öğretmeni aradığını söyleyen baba Güldeş, “Bana, ‘okula oruçlu yollarsanız yine zorla yedirtirim veya anında eve yollarım. Sizin için oruç okuldan önemliyse, oruç tutacaksa, doktordan rapor alacaksınız ve çocuğunuzu okula yollamayacaksınız, evinde orucunu tutacak’ dedi. Ben de ona ‘Alman anayasasına göre buna hakkınız yok’ karşılığını verdim Bana benimle uzun uzadıya konuşmaya zamanının olmadığını ve bu kararı kendisinin vermediğini söyledi.”

Zulmün arkasından Türk müdire çıktı

“Kimin kararı olduğunu sorduğumda ise buna okul müdiresi bayan Fatma Tek-Cordes’in karar verdiğini söyledi. Yani bu zorbalığının arkasında Türk asıllı bir öğretmenin olduğunu açıkladı. İnanamayıp Fatma Tek-Cordes`i aradım. Hanımefendi telefonda beni dinledi ve bana, Elif`in 13 yaşına girmediğini ve oruç tutmasına gerek olmadığını söyledi. Ben de “Buna siz karar veremezsiniz!” dedim. Tek Cordes`in uygulamaları sadece Hattingen’de değil bütün Almanya’daki Müslümanların entegrasyonuna zarar verir. Sonuç itibari ile bu zihniyette bir kadının, bırakın okul müdürü olmayı, öğretmen dahi olması doğru değil. Batının Türk ve Müslümanlara karşı ayrımcılığı ve önyargılarıyla uğraşırken bizim içimizden çıkanların bize böyle yaklaşması canımızı daha çok sıkıyor” dedi.