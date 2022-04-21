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Oruç Oruç tutmak bana güç veriyor!
Oruç

Oruç tutmak bana güç veriyor!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Senegalli stoperi Joher Khadim Rassoul Trabzonspor maçına odaklandıklarını söyledi. Rassoul, oruç tuttuğunu ve oruç tutarken motive olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 12:44:00 - 2022-04-21 12:49:30
Oruç tutmak bana güç veriyor!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Senegalli stoperi Joher Khadim Rassoul Trabzonspor maçına odaklandıklarını söyledi. Rassoul, oruç tuttuğunu ve oruç tutarken motive olduğunu kaydetti.

Ligde 52 puanla 5. sırada bulunan mavi-lacivertli ekip, Cumartesi günü saat 20.30’da evinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Adana Demirspor’un Senegalli stoperi Joher Khadim Rassoul ülkemizde de oruç karşıtlarına kapak niteliğinde açıklamalar yaptı.

Rassoul, oruç tuttuğunu ve oruç tutarken motive olduğunu kaydederek, “Bizim için çok önemli bir maç olacak. Çünkü hedefimiz Avrupa’ya gitmek. Elimizden gelen mücadeleyi sergileyip galip gelmek istiyoruz. Oruç tutmanın benim açımdan motive edici bir güç olduğuna inanıyorum. Allah'ın güç verdiğine inanıyorum. Oruç tutmaktan yana herhangi bir sorun yaşamıyorum” dedi.

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