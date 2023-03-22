Oruç tutarken aman dikkat edin! Uzmanı uyardı: Sahurda, iftarda en çok yapılan şok eden hatalar!

Ramazan ayı için geri sayım başladı. İlk oruçlar Perşembe günü tutulacak. Ramazanda oruç tutanların, öğün saatleri ve beslenme sıklığı azalacağı, tüketilen besin içeriklerinde farklılıklar olacağı ve düzenli kullanılan ilaçların saatleri değişeceği için uzman kişiler sağlık konusunda daha dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılar yapıyor. İşte verimli bir Ramazan ayı için kaçınmanız gerekenleri uzmanlardan dinleyin...

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çölbay, Ramazan ayında oruç tutmayı planlayan diyabetli hastaların mutlaka uzman görüşü almaları gerektiğini söyledi.

Özel Adatıp Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çölbay, oruç tutmayı planlayan diyabetli hastalara ilk olarak Ramazan ayı öncesinde muayene ve tetkiklerini yaptırmalarını önerdi.

Diyabetli hastalar için Ramazan ayı ve oruçla ilgili paylaşımlarda bulunan Çölbay, “Öncelikle hastanın durumunun değerlendirilmesi ve mutlaka uzman görüşü alınması gerekmektedir. Oruç sırasında gün içinde çeşitli saatlerde parmak uçlarından kan şekeri takipleri yapılmalıdır. Hasta sulfonilüre grubu bir ilaç kullanıyorsa bunu değiştirmeli veya ilacı sahurda almayıp tek doz olarak iftarda alması gerekmektedir. Uzun etkili insülin kullanan hastalar ilacını iftarda almalı, idrar miktarını arttıran bir ilaç kullanıyorsa bunu değiştirmelidir. Kişiler kan şekerinin düştüğünü hissettiğinde ölçtüğü kan şekeri 70 mg/dl’nin altınaysa daha dikkatli olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

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BÜYÜK PORSİYON YEMEKLER

Ramazan ayında yapılan en büyük hata, iftar zamanında uzun süre aç kalmanın verdiği hissiyatla büyük porsiyon yemekler tüketmektir. Fakat bu yapılan hata, reflü başta olmak üzere birçok mide ve sindirim rahatsızlıklarını ortaya çıkarabilir. Bu sebeple önerilen, orucu kahvaltılık hafif ürünlerle açtıktan sonra çorbaya geçmek, sonrasında ufak porsiyon ana yemek ve yanında salata ile kapanışı yapmaktır.

TATLI TÜKETİMİ

Ramazan ayında oruçlar açıldıktan ve yemek yendikten hemen sonra tatlı ya da meyve yenilmesi oldukça yanlıştır. Bu gibi durumlarda reflü gibi mide rahatsızlıklarının yanında sindirim sorunlarını da ortaya çıkarabilir.

EGZERSİZ

İftardan hemen sonra ağır egzersizlerden kaçınmalısınız. Mide boşalımını sağlaması için en az 2 saate ihtiyaç duyar. Bu süreçten sonra da hafif yürüyüşler yapabilirsiniz.

FAST-FOOD YEMEYİN

İftarda fast-food, kızartma, baharatlı gıdalar, aşırı karbonhidrat içeren yiyecekler tüketmek reflünüzü tetikleyebilir. Bu sebeple uzmanlar, iftar ve sahur sırasında bu tarz besinlerden uzak, protein, sebze ağırlıklı yiyeceklerin tüketilmesini öneriyor.

SU TÜKETİMİNİ YETERLİ SEVİYEDE ALIN

Vücudun su ihtiyacının karşılanması için günlük toplam 1.5-2 lt su tüketilmesine özen gösterilmeli. Bunun yanında iftar ve sahurda yemek yerken mideyi su ile doldurmayın ve su tüketiminizi iftar ile sahur arasındaki süreçte sağlayın.

YEMEKTEN SONRA YATMAK

Ramazan ayında yapılan en büyük yanlışlardan biri iftar sonrası uzanmak ya da sahurda yemek yedikten hemen sonra yatmaktır. Bu davranış, reflünüz yoksa bile reflü olmanıza yol açabilir. İftardan hemen sonra, uzanmamalı ve uyumadan önceki son üç saatte atıştırmalıklar tüketilmemeli. Sahurda, hafif besinler tüketerek bir süre evde dolaşmak, yatağın baş kısmını yükselterek yatmak, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçışını engeller ve reflüyü önler.

HIZLI YEMEK YEMEK

Hem iftarda hem sahurda hızlı yemek yemek oldukça zararlıdır. Sahurda uykudan uyanıldığı için bir an önce yemek yiyip yatma hissi vardır, iftar da ise uzun süren açlığın sonunda bir an önce yemek yeme hissi vardır. Fakat hızlı yemek yemek, midede şişkinlik ve hazımsızlık hissine yol açar ve reflü yakınmalarını tetikler.

KAFEİNLİ İÇECEKLER TÜKETMEK

İftar sonrası hemen çay ya da kahve faslına geçilir. Aslında bu oldukça yanlıştır. Çünkü kafein, su kaybını arttırır. Bu sebeple çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçmayın.

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