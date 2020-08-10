  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek

Geminin, Kıbrıs açıklarında çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 09:03:10 -
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek

ANKARA (AA) - Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına doğru yola çıkacağı bildirildi.

Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten olay paylaşım!
Ekonomi

Melih Gökçek'ten olay paylaşım! "Beceriksiz hükümet(!) Diğer hükümetler gibi yerinde saysaydın ya"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hükümetin ekonomi politikasını hedef alanları, Merkez Bankası'nın altın rezervlerine y..
Bakan Çavuşoğlu açıklamıştı! Lübnan hamlesi sonrası o ülkedeki Türkmenler de harekete geçti
Gündem

Bakan Çavuşoğlu açıklamıştı! Lübnan hamlesi sonrası o ülkedeki Türkmenler de harekete geçti

Patlama faciasının yaşandığı Lübnan'da yaşayan Türkmenler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan vatandaşlık açıklaması s..
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı