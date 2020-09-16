Oruç Reis neden döndü? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın maksimalist davranışlarından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin herkesle müzakere edebileceğini söylediğini belirtti. Yunanistan'ın ön koşul koymaya başladığı zaman Türkiye'nin de ön koşulları, ortaya koyacağı tezleri ve talepleri olduğunu belirterek Yunanistan'ın bu koşulları yerine getirmek zorunda olduğunu vurguladı.

Bunlardan bir tanesini çekip gerisini görüşmeyi kabul etmemenin görüşmelerin kapsamını bilmeme manasına geldiğini ya da Yunanistan'ın çözüme yanaşmak istemediğini gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Yunanistan'ın tezlerinin zayıf olduğunu, konuların hepsini paket halinde konuşmakta fayda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin samimi şekilde Yunanistan ile olan meseleleri çözmek için samimi tekliflerde bulunduğunu bildiren Çavuşoğlu, iyi niyete karşı Yunanistan'ın buna yanaşmadığını kaydetti.

Oruç Reis neden Antalya'ya döndü?

Enerji Bakanlığının bir bölgede geminin ne kadar araştırma yapacağını söylediğini, sondajda tahminin biraz daha farklı olduğunu, sismik araştırmada geminin doğudan batıya kuzeyden güneye giderek o kablolarla röntgen çektiğini, Navtex’in bölge bölge yayınlamak durumunda olunduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yaklaşık 90 gün bu faaliyetlerin süreceğini söylediğini ifade etti. Çavuşoğlu, gemilerde ve uçaklarda hatta araçlarda rutin bakımlar olduğuna işaret ederek periyodik bakım zamanı geldiği zaman geminin limana geleceğini bakım yapıldıktan sonra görev yerine döneceğini belirtti. Çavuşoğlu, Yavuz ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın da bölgeye döndüğünü, çalışmalarını yaptığını, bakımın birkaç hafta süreceğini vurguladı.

Rum kesimi ve Yunanistan senelerdir Mısır ile, İsrail ile anlaşma imzalayarak kendi bölgelerinde değişik firmalara lisanslar vererek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, Türkiye’yi dışlamaya çalıştıklarını, bunun üzerine uyarıları dinlenmeyen Türkiye'nin kendi sondaj gemileriyle faaliyetlerine başladığını bildirdi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklarını yok saydıkları için bu adımları attıklarını kaydetti.