Örtü düşmanlığı zihinsel sorun

İsmail Uğur Ankara

Sakarya’da rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen bir seminerde ‘başörtülü kadınların psikologluk ve rehber öğretmenlik yapamayacağı’ yönünde sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken Prof. Üstün Dökmen’e bir tepki de meslektaşlarından geldi.

Bilimi inanç düşmanlığına kılıf yapıyorlar

Yeni Akit’e konuşan Psikiyatri ve Nöro Bilim Uzmanı Yalçın Güzelhan, “Türkiye’nin en büyük hastanelerinde 32 yılımı geçirdim. Günde en az 50 hastaya bakan, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde binlerce vaka üzerinde çalışmış bir uzmanım. Neuro Science alanında master yapmış bir insanım. Başörtülü bir insana başını açtırmak o insanın psikolojisini ve ruh dünyasını sarsar. Siz mümin bir kadının başını açtırırsanız onda büyük bir travmaya yol açarsınız. Bilimde bu konuda bir yığın çalışma var. Dinin ve inançların insanları güçlü kıldığına ilişkin binlerce çalışma var. Psikolog olduğunu iddia eden bir şahsın, inançların insanlar üzerindeki olumlu etkisini görmezden gelerek başörtüsü karşıtı açıklamalar yapması ilk önce bilime ve bilimselliğe aykırıdır. Bu tip insanlar inanç düşmanlıklarına bilimi kılıf yapıyorlar” dedi.

Başörtüsü düşmanlarına selâm çakıyor

Üstün Dökmen’in başörtüsü karşıtı yaptığı açıklamaların başka bir amaçla yapılmış olabileceğini ifade eden Güzelhan, şöyle devam etti: Burada bence başka bir konu var. Üstün Dökmen, bu toplumdaki kendini elit gören, kendi kültürünü tahkir eden bir tabaka var. Onlara selam gönderiyor, ‘Ben de sizdenim’ mesajı veriyor. Başörtüsü karşıtlığını bilime dayandırmak, bilimsellik adı altında açıklamak sağlıklı bir bilim adamının yapacağı bir iş değildir. Bilime ve bilimselliğe aykırı şekilde kendi faşist ideolojilerini topluma dayatmanın, içlerindeki inanç nefretini bilimsellik adı altında kusmanın ibretlik bir örneği olduğunu düşünüyorum. Ben kendisine hodri meydan diyorum. Kendisi başörtülü olmanın psikolog veya rehber öğretmen olmaya engel olduğuna ilişkin bilimsel somut verileri koysun bakalım ortaya.

Başörtüsü düşmanlığı bilimsel değil zihinsel bir sorundur

Psikolog Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü ise şunları söyledi:

“Başörtüsü özelinde yapılan din düşmanlığını doğrudan yapamayan şahıslar, bilimi kendi ideolojilerine kalkan yaparak bu işi yapıyorlar. Yıllarını bilime vermiş insanların ideolojik bir körlüğün kurbanı olarak dini değerleri aşağılaması, üzülünmesi gereken bir konudur aslında. Bilim adı altında din düşmanlığı ve başörtüsü düşmanlığı yapmak, bilimsel bir sorundan ziyade zihinsel bir sorunu yansıtmaktadır” dedi.