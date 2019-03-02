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Ortotek Gaziler Ampute Spor'un rakipleri belli oldu

- Türk ekibi, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'den Everton ve Polonya'dan Legia Varşova ile karşılaşacak

02 Mart 2019 Cumartesi 20:30
Ortotek Gaziler Ampute Spor'un rakipleri belli oldu


İSTANBUL (AA) - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ortotek Gaziler Ampute Spor'un rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da çekilen kurada Ortotek Gaziler Ampute Spor, B Grubu'nda İngiltere'den Everton ve Polonya'dan Legia Varşova ile eşleşti.

A Grubu'nda ise Gürcistan'dan Tiflis, Rusya'dan Dinamo Altai ve İrlanda'dan Cork City takımları yer aldı.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, 25-26 Mayıs tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 20:30
  1. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi
  2. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu
  3. Ortotek Gaziler Ampute Spor

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