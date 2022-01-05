Ortodoks politikaları ne demek? Ortodoks politikaları ne anlama geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara’da "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"nda konuştu. Bakan Nebati, "Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık gündemimizden çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortodoks politikaları ne demek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik. Türkiye Ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır.

Ortodoks davranmıyorsunuz, bize bir tane kalem yeter diyenlere hayır. Bireysel yatırımcıların algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, TL'yi güçlendirecek, farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey, hükümetin ekonomi politikalarını dikkatli şekilde takip etmek ve elimizdeki toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları uygun şekilde kullanma dönemi. Bunları kullanın. 20 Aralık öncesinde oluşturulmuş karamsar tablo ve Dövizüzerindeki köpük kısa sürede terse çevrildi. Toplumdaki her bireye kadar önemli kazanımların gerçekleştirildiği bir döneme geçişin moraliyle hareket ediyoruz. 2022 yılında çok güçlü bir şekilde hareket etme olanağını bize sağlamış durumda. Lütfen işinize, gücünüze bakın. Her türlü imkandan faydalanın."