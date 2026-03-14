Ortaylı’nın vefatı tüm Türk dünyasında da üzüntüyle karşılandı: Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, "Ortaylı’nın vefatı Türk dünyası için büyük kayıp"

Azerbaycanlı akademisyenler ve bilim çevreleri, Ortaylı’nın vefatının Türk dünyasının bilim hayatı açısından büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, İlber Ortaylı’nın vefatı dolayısıyla Türkiye’ye başsağlığı dileklerini ileterek, “Profesör İlber Ortaylı’nın vefatı dolayısıyla kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin akademik kurumlarına, Türk bilim insanlarına ve ailesine derin üzüntülerimizle başsağlığı diliyoruz” dedi. Ortaylı’nın araştırmacı kimliği ile mütefekkir bakış açısının birleştiği eserlerinin akademik dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Hebibbeyli, bu çalışmaların uzun yıllar boyunca araştırmacılara ışık tutacağını kaydetti.

AKADEMİK BİLİM ÇEVRESİNDE SAYGIN BİR BİLGE OLARAK TANINIYORDU

Açıklamasında Ortaylı’nın Türk dünyasının akademik bilim çevresinde saygın bir bilge olarak tanındığını ifade eden Hebibbeyli, onun hem bilimsel üretkenliği hem de geniş kültürel birikimiyle birçok akademisyene örnek olduğunu vurguladı. Hebibbeyli, Ortaylı’nın yalnızca Türkiye’de değil, Azerbaycan’da da yakından takip edilen ve büyük saygı gören bir bilim insanı olduğunu belirtti. İsa Hebibbeyli, İlber Ortaylı’nın Azerbaycan ile olan ilişkilerinin de oldukça güçlü olduğunu ifade ederek, ünlü tarihçinin Azerbaycan’ın tarihi, kültürü ve edebiyatı üzerine yaptığı araştırmaların Azerbaycan bilim tarihinin modern döneminde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Ortaylı’nın akademik çalışmalarında Azerbaycan’a özel bir önem verdiğini dile getiren Hebibbeyli, onun aynı zamanda bağımsız Azerbaycan’ın elde ettiği başarıların da güçlü savunucularından biri olduğunu belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDA BİLİMSEL VE KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI

Ortaylı’nın Azerbaycanlı bilim insanları ve kültür adamlarıyla kurduğu yakın ilişkilerin iki ülke arasında bilimsel ve kültürel iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını ifade eden Hebibbeyli, bu ilişkilerin Türk dünyasında akademik dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi. Azerbaycanlı akademisyenler için Ortaylı’nın yalnızca büyük bir tarihçi değil, aynı zamanda saygı duyulan bir bilge ve güvenilir bir dost olduğunu belirten Hebibbeyli, “Seçkin bilim insanı İlber Ortaylı’nın vefatı Türkiye için olduğu kadar Türk dünyasının bilim camiası için de ağır bir kayıptır. Azerbaycanlı bilim insanları İlber Ortaylı’nın şahsında aziz bir insanı, bilge bir büyüğü, nadir bir şahsiyeti, fedakâr bir araştırmacıyı ve güvenilir bir dostu kaybetmiştir.” ifadelerini kullandı. Hebibbeyli ayrıca, Ortaylı’nın geride bıraktığı bilimsel eserlerin, yetiştirdiği öğrencilerin ve kurduğu akademik dostlukların onun adını ve hatırasını yaşatmaya devam edeceğini belirtti. Ortaylı’nın tarih bilimine yaptığı katkıların gelecek nesiller tarafından da değer görmeye devam edeceğini ifade eden Hebibbeyli, onun Türk dünyasının ortak kültürel mirasına büyük katkılar sunduğunu söyledi.