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Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, "Yuva kurduğunuzda, çocuk büyüteceğiniz zaman büyük şehirlerde oturmayacak şekilde hayatınızı planlamanızı tavsiye ediyorum. Uygun küçük şehirlerde oturmak ve çalışmak için kırsal bölgelere yerleşin." dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:05
Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi

Kayseri 4. Kişisel Gelişim Zirvesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki "İdame-i Hayat" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ölümlere ve felaketlere yol açan 2. Dünya Savaşı'nın insanlığın hayat tarzında büyük değişimlere yol açtığını söyledi.

Bu dönemden sonra insanların artık diledikleri gibi yaşama krizi içerisine girdiklerini belirten Ortaylı, "İnsanlar tüketim istediler. Avrupa bile kendisini fakir hissetti. ABD'ye özendiler. Bu dönemde büyük göç oldu. Bu süreç Almanya'da 10 sene içerisinde bitti. Fransa'da daha uzun sürdü. İngiltere bile gayri memnun insanların yaşadığı bir memleketti. Buralarda insanlar oturup hiçbir şekilde yaşayamıyorlardı. Göç ediyorlardı." ifadelerini kullandı.

"İnsanoğlu bu aç gözlülükle dünyayı çok tahrip etti"

Ortaylı, yaygınlaşan tüketim anlayışının toplumları bambaşka yerlere götürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tüketimden kendinizi korumanız gerekiyor. Çünkü bu tüketim sizi bambaşka yerlere götürüyor. Yuva kurduğunuzda, çocuk büyüteceğiniz zaman büyük şehirlerde oturmayacak şekilde hayatınızı planlamanızı tavsiye ediyorum. Uygun küçük şehirlerde oturmak ve çalışmak için kırsal bölgelere yerleşin. Dolayısıyla böyle bir planlama yapmanız lazım. Evleneceğiz, pembe panjurlu evde oturacağız hayalinin dışında kırsal alanda oturacağız, yavrularımız orada büyüyecek gibi bir proje artık romantik, komik bir şey değil, düpedüz hayatın realitesi haline gelmiştir. Çünkü insanoğlu bu aç gözlülükle dünyayı çok tahrip etti."

"Kendi başınıza kalmayı öğreneceksiniz"

Gençlere okulları bittiğinde gezmelerini, dünyayı tanımalarını öneren İlber Ortaylı, şunları kaydetti:

"Bizim milletin çok kötü bir alışkanlığı vardır. İnsan canlısı olmak iyidir fakat 24 saat insanlarla birlikte konuşmak anormal bir olaydır. Kendi başınıza kalmayı öğreneceksiniz. Buna meditasyon derler. İnsanın kendi kendine kalması gibi büyük bir vasıf yok. Bunu bilen milletlerin, böyle bir eğitimi olan toplumların çok geliştiklerini görüyorsunuz. Kukumav kuşu gibi oturup, annenizi, babanızı bile 6 aydan 6 aya görün demiyorum. Bu doğru bir şey değil ama devamlı kabile gibi sabah akşam aynı insanlar, aynı manasız laflarla vakit geçirmek uygar bir davranış biçim değildir."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 07:05
  1. Kayseri
  2. İdame-i hayat
  3. kayseri
  4. konferans
  5. tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı
  6. Anadolu Ajansı

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